Errico FI festeggia l’elezione | Un risultato costruito nel tempo ora al lavoro per il Sannio
Comunicato Stampa Il neo consigliere regionale di Forza Italia annuncia un’opposizione rigorosa e pone la sanità del Sannio come prima emergenza da affrontare in Consiglio Con 10.704 preferenze, Fernando Errico si afferma come il candidato della coalizione di centrodestra con . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
