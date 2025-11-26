Ergastolo definitivo per Marco Bianchi per l' omicidio di Willy e appello ter per il fratello Gabriele
Omicidio Willy, la Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi e dispone un nuovo processo d'appello per il fratello Gabriele. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
*Ergastolo per il femminicidio: cambiato il Codice penale* ? Via libera definitivo alla legge che introduce il nuovo reato Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #femminicidio #ergastolo #codice #via #pene #penale #legge #o - facebook.com Vai su Facebook
Via libera definitivo e unanime della #Camera al ddl #femminicidio, che introduce nel codice penale il reato specifico di femminicidio, punito con l'ergastolo. I voti a favore sono 237, nessun voto contrario. Il provvedimento diventa legge. #25novembre Vai su X
Willy Monteiro, nuovo appello per Gabriele Bianchi per escludere le attenuanti. Ergastolo confermato per Marco - Omicidio di Willy Monteiro, ergastolo definitivo per Marco Bianchi e nuovo processo in Appello (il terzo) per il fratello Gabriele. Segnala ilmessaggero.it
Omicidio Willy, ergastolo definitivo per Marco Bianchi. Terzo appello per Gabriele: «Escludere le attenuanti» - La sentenza della Corte di Cassazione, pena da riformulare per uno dei due fratelli, che era stato condannato a 28 anni con le attenuanti generiche ... Si legge su unionesarda.it
Omicidio Willy Monteiro Duarte: ergastolo definitivo per Marco Bianchi, nuovo appello per Gabriele - La giustizia italiana ha scritto una nuova pagina nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, con una decisione che segna un punto fermo e una nuova apertura. mondopalermo.it scrive