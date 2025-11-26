Arezzo, 26 novembre 2025 – Vanno avanti a passi di danze le iniziative pensate per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anghiari Dance Hub, in collaborazione con il Teatro di Anghiari e Associazione La Pagoda Aps, e grazie al patrocinio del Comune, presenta una serie di appuntamenti dedicati al tema, all’interno del calendario L’Eredità delle donne Off. Gli eventi ruotano attorno a «dialoghi», una produzione di Anghiari Dance Hub a cura di Ilenia Romano, un progetto che unisce danza e musica in tre incontri ravvicinati, pensati come veri e propri momenti di ascolto, scambio e presenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eredità di donne: i Dialoghi ad Anghiari