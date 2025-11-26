Eradicare tutti i gatti selvatici con esche per salsicce avvelenate o veleno sugli alberi entro il 2025 | il piano della Nuova Zelanda

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eradicare i gatti selvatici: questo l’obiettivo del governo della Nuova Zelanda nell’ambito del piano “ Predator-Free 2050 ”. La notizia la danno molti media, tra i quali il Guardian che spiega come questa iniziativa sia da tempo al centro del dibattito a abbia suscitato varie reazioni da parte degli animalisti, ma non solo. Il ministro della conservazione Tama Potaka durante un’intervista con Radio New Zeland ha definito i felini “assassini a sangue freddo” e ha aggiunto che sono stati equiparati a donnole, furetti, ratti e opossum nel gruppo di predatori da eradicare. “Per aumentare la biodiversità, per valorizzare il paesaggio storico e per migliorare il tipo di luogo che vogliamo vedere, dobbiamo eliminare alcuni di questi killer ”, le sue parole, con la specifica che i gatti selvatici minacciano uccelli, pipistrelli, lucertole e insetti autoctoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

eradicare tutti i gatti selvatici con esche per salsicce avvelenate o veleno sugli alberi entro il 2025 il piano della nuova zelanda

© Ilfattoquotidiano.it - “Eradicare” tutti i gatti selvatici con “esche per salsicce avvelenate o veleno sugli alberi entro il 2025”: il piano della Nuova Zelanda

Contenuti che potrebbero interessarti

La Nuova Zelanda vuole eliminare tutti i gatti randagi entro il 2050: “sono assassini a sangue freddo” - Gatti randagi in pericolo in Nuova Zelanda: la strategia Predator Free 2050 prevede la loro eradicazione totale entro il 2050. Lo riporta greenme.it

eradicare tutti gatti selvaticiIl gatto selvatico in Italia: se ne parla in una conferenza - Al casale Giannella di Orbetello, in provincia di Grosseto, una conferenza di Andrea Sforzi sul gatto selvatico ... Da grossetonotizie.com

eradicare tutti gatti selvaticiCome funziona l’istinto predatorio nel gatto: 4 segnali che sta “cacciando” - L’istinto predatorio del gatto affonda le sue radici nella storia evolutiva della specie, strettamente legata al gatto selvatico africano ( Felis silvestris lybica) da cui discendono il gatto ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Eradicare Tutti Gatti Selvatici