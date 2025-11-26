Eradicare tutti i gatti selvatici con esche per salsicce avvelenate o veleno sugli alberi entro il 2025 | il piano della Nuova Zelanda
Eradicare i gatti selvatici: questo l’obiettivo del governo della Nuova Zelanda nell’ambito del piano “ Predator-Free 2050 ”. La notizia la danno molti media, tra i quali il Guardian che spiega come questa iniziativa sia da tempo al centro del dibattito a abbia suscitato varie reazioni da parte degli animalisti, ma non solo. Il ministro della conservazione Tama Potaka durante un’intervista con Radio New Zeland ha definito i felini “assassini a sangue freddo” e ha aggiunto che sono stati equiparati a donnole, furetti, ratti e opossum nel gruppo di predatori da eradicare. “Per aumentare la biodiversità, per valorizzare il paesaggio storico e per migliorare il tipo di luogo che vogliamo vedere, dobbiamo eliminare alcuni di questi killer ”, le sue parole, con la specifica che i gatti selvatici minacciano uccelli, pipistrelli, lucertole e insetti autoctoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
