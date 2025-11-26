Era scomparso da due giorni | il corpo di Aniello ritrovato in una scarpata
Tragedia a Castellammare di Stabia. Aniello Fornicuzzi, 93 anni, è stato trovato senza vita in una scarpata. A lanciare la notizia è SOS Stabia. Il signor Aniello era scomparso da circa due giorni. La famiglia aveva lanciato anche un appello sui social. L'ultima volta era stato avvistato nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
