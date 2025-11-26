Ep719 – 25 novembre Meloni a LaPresse | Dati sui femminicidi allarmanti – Slitta la Legge sul consenso chieste correzioni ed è bagarre

25 novembre, Meloni a LaPresse: “L’Italia un esempio, ma i dati sui femminicidi sono ancora allarmanti”. Slitta la Legge sul consenso, il centrodestra chiede correzioni, le opposizioni abbandonano la riunione in Commissione Giustizia al Senato in segno di protesta. Bongiorno: “Non affossiamo provvedimento, solo piccoli miglioramenti”. Addio a Lorenzo Buffon, l’ex portiere del Milan e della Nazionale si è spento a 95 anni. Ha vinto 4 scudetti in rossonero e uno con l’Inter. Era cugino di secondo grado di Gianluigi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

