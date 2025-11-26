Entusiamo positività e spensieratezza | l’Atalanta a Francoforte per cercare la ripartenza

Francoforte (Germania). Spensieratezza e leggerezza. Sono queste le parole chiave su cui Raffaele Palladino ha insistito per togliere peso e pressione ad un’ Atalanta che da inizio ottobre ha vinto soltanto una partita, sul campo del Marsiglia, paradossalmente il campo più difficile, più caldo, più rumoroso tra quelli su cui la Dea ha giocato quest’anno. Ecco, l’atmosfera che questa sera si respirerà a Francoforte sarà parecchio diversa. “Ci sarà un sostegno totale” ha detto Dino Toppmöller, allenatore dell’Eintracht. Il Waldstadion si vestirà a festa per celebrare un gemellaggio che perdura da 25 anni tra le due tifoserie, che per la prima volta si incrociano in una gara ufficiale dopo aver disputato due amichevoli a Bergamo nel 2016 e nel 2022. 🔗 Leggi su Bergamonews.it