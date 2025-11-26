Entra in chiesa e la devasta | abbatte statue dei santi e candelabri vicino all' altare
Il blitz in chiesa, le urla e l’atto vandalico. Infine le manette. Un uomo di 55 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver messo a soqquadro la chiesa di piazza Maggiolini a Parabiago (hinterland nord-ovest di Milano) nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 novembre.L’atto vandalicoTutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
