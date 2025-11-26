Enpaf via libera dal Consiglio Nazionale al budget di previsione 2026

ROMA - Il Consiglio Nazionale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (Enpaf) ha approvato oggi il budget di previsione 2026, confermando la solidità economica e patrimoniale dell'Ente e inaugurando un nuovo corso fondato su trasparenza, responsabilità e visione di lungo periodo.

