Energie nuove Investimenti reti relazioni a Roma l’evento di Libero Quotidiano
Si è svolto a Roma, presso il Casino dell’Aurora, l’evento “Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni”, promosso da Libero Quotidiano. Al centro del dibattito il tema delle nuove strategie energetiche, il ruolo dell’Italia nello scenario europeo e mediterraneo e le prospettive di sviluppo conness. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
