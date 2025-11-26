Energia Amici della Terra | Green Deal al capolinea è necessaria una nuova strategia

(Adnkronos) – La XVII Conferenza nazionale sull’efficienza energetica organizzata dagli Amici della Terra ha aperto i lavori ponendo al centro l’esigenza di resettare le politiche europee. “L’analisi dei dati e dei risultati raggiunti dall’Unione Europea evidenzia con chiarezza una verità ormai difficilmente contestabile: il percorso delineato dall’European Green Deal si è rivelato inefficace e contraddittorio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com