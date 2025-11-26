Energia Amici della Terra | Green Deal al capolinea è necessaria una nuova strategia
(Adnkronos) – La XVII Conferenza nazionale sull’efficienza energetica organizzata dagli Amici della Terra ha aperto i lavori ponendo al centro l’esigenza di resettare le politiche europee. “L’analisi dei dati e dei risultati raggiunti dall’Unione Europea evidenzia con chiarezza una verità ormai difficilmente contestabile: il percorso delineato dall’European Green Deal si è rivelato inefficace e contraddittorio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Piccoli Amici 2020 in azione! ? Tra sorrisi, prime giocate e tanta energia, i nostri piccoli campioni continuano a scoprire la magia del calcio. Ogni allenamento è un passo in più per crescere insieme, imparare, divertirsi e vivere il campo con entusiasmo pur - facebook.com Vai su Facebook
Energia, Amici della Terra: Green Deal al capolinea, è necessaria una nuova strategia - La XVII Conferenza nazionale sull’efficienza energetica organizzata dagli Amici della Terra ha aperto i lavori ponendo al centro l’esigenza di resettare le politiche euro ... Si legge su lanuovasardegna.it
Efficienza energetica: con i led l’Italia potrebbe risparmiarsi una centrale nucleare - Se tutta l‘illuminazione pubblica del nostro Paese fosse convertita a LED, si potrebbe fare a meno di costruire una centrale nucleare. Secondo greenme.it
Green deal, i piedi per terra di Tabarelli (Nomisma): «L’80% dell’energia si produce ancora con i fossili» - La questione energetica è stata al centro dei lavori della seconda Giornata del Mezzogiorno, promossa dalla Camera di Commercio di Bari nell’ambito dell’88a Fiera del Levante. Scrive corriere.it