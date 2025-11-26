Endangered Species – Caccia mortale come finisce | spiegazione finale
Endangered Species – Caccia mortale è un film thriller diretto da M.J. Bassett, che va in onda su Rai 4 il 26 novembre 2025 alle ore 14.15. La trama segue la storia di Jack Halsey, che porta sua moglie Lauren, i figli e un amico in Kenya. Insieme dovrebbero tutti trascorrere una serena vacanza. Ma ecco che, quando entrano in un parco naturale, la jeep viene capovolta da un rinoceronte. Nessuno può aiutarli e così inizia una lotta alla sopravvivenza. Endangered Species – Caccia mortale: trama completa. Leggi anche: Legami infranti (2023) come finisce: spiegazione finale. Il film inizia con Jack Halsey che parte in vacanza per il Kenya con sua moglie Lauren, i figli di quest’ultima – Zoe e Noah – e il fidanzato di Zoe, Billy. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Argomenti simili trattati di recente
I funzionari di Trump rivelano il piano per abrogare le normative dell'Endangered Species Act Gli esperti temono che il piano, uno dei tanti tentativi di Trump di smantellare la protezione della fauna selvatica, accelererà la crisi dell'estinzione. L'articolo di Gabri - facebook.com Vai su Facebook
Endangered Species - Caccia Mortale - Caccia Mortale, vede protagonista una benestante famiglia americana che giunge in Kenya per un safari. Da comingsoon.it
Endangered Species - Caccia Mortale streaming - Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Endangered Species - Scrive comingsoon.it