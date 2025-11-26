Empoli-Bari quattordicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani vogliono avvicinarsi alla prima della classe contro i pugliesi in piena crisi. Empoli-Bari si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Csstellani. EMPOLI-BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani cercano la terza vittoria consecutiva per dimenticare un inizio di stagione difficile, culminato con l’esonero di Pagliuca e l’arrivo di Dionisi. Con il nuovo tecnico sono arrivati i successivi contro Catanzaro ed Avellino, ed ora l’obiettivo è cercare di scalare il più possibile la classifica per avvicinarsi al Modena secondo e distante nove punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

