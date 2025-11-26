Emma Marrone emoziona con una dolce foto di Alessandra Amoroso e il suo cane Penny

Donnemagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emma Marrone conquista il web con una toccante foto condivisa insieme ad Alessandra Amoroso e la sua adorabile figlia Penny. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

emma marrone emoziona con una dolce foto di alessandra amoroso e il suo cane penny

© Donnemagazine.it - Emma Marrone emoziona con una dolce foto di Alessandra Amoroso e il suo cane Penny

Leggi anche questi approfondimenti

emma marrone emoziona dolceEmma condivide uno scatto e scrive una dolce dedica per Alessandra Amoroso e la piccola Penny - Emma Marrone condivide un momento dolce: Alessandra Amoroso e Penny in un'immagine diventata virale. mondotv24.it scrive

Emma festeggia 41 anni, il dolce messaggio al papà scomparso - Non si è mai troppo grandi per festeggiare il proprio compleanno. Come scrive dilei.it

Emma Marrone ricorda il padre scomparso e si emoziona al concerto - La cantante ha voluto omaggiare il grande Pino Daniele cantando il brano Stare bene a metà, una canzone che ha voluto dedicare a ... dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Emma Marrone Emoziona Dolce