Emergenza pediatri famiglie in difficoltà

A San Mauro Pascoli pediatra cercasi. Simone Pascuzzi, consigliere comunale per la lista di centrodestra San Mauro Futura, ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta per affrontare la difficile situazione relativa ai pediatri di libera scelta. "Nei prossimi giorni Roberto Ponti, storico pediatra del paese, cesserà l’incarico per pensionamento – spiega Pascuzzi – La sua uscita lascerà scoperte numerose famiglie sammauresi, che in questi giorni stanno cercando un nuovo pediatra disponibile sul territorio. Attualmente a San Mauro Pascoli operano solo due pediatri: Roberta Ciambra, che ha già raggiunto il limite massimo di assistiti e Franco Mazzini, che accetta nuovi pazienti solo in casi particolari poiché impegnato anche nella medicina dell’adolescenza a Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

