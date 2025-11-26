Emergenza pediatri famiglie in difficoltà
A San Mauro Pascoli pediatra cercasi. Simone Pascuzzi, consigliere comunale per la lista di centrodestra San Mauro Futura, ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta per affrontare la difficile situazione relativa ai pediatri di libera scelta. "Nei prossimi giorni Roberto Ponti, storico pediatra del paese, cesserà l’incarico per pensionamento – spiega Pascuzzi – La sua uscita lascerà scoperte numerose famiglie sammauresi, che in questi giorni stanno cercando un nuovo pediatra disponibile sul territorio. Attualmente a San Mauro Pascoli operano solo due pediatri: Roberta Ciambra, che ha già raggiunto il limite massimo di assistiti e Franco Mazzini, che accetta nuovi pazienti solo in casi particolari poiché impegnato anche nella medicina dell’adolescenza a Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/la_pediatria_italiana_parla_napoletano_vincenzo_tipo_santobono_ai_vertici_simeup-9193942.html La SIMEUP accoglie con grande soddisfazione l’elezione del dott. Vincenzo Tipo alla guida della Società. Una figur - facebook.com Vai su Facebook
"Emergenza pediatri, famiglie in difficoltà" - San Mauro Pascoli, il consigliere di minoranza Pascuzzi lancia l’allarme per la mancanza di medici disponibili: "Il Comune si attivi con l’Ausl". Come scrive ilrestodelcarlino.it
I pediatri fanno gli straordinari . L’apprezzamento delle famiglie: "Pronto soccorso alleggerito" - Bilancio positivo per le aperture straordinarie, nel periodo clou dell’inverno, dei pediatri di famiglia. Scrive ilrestodelcarlino.it
Medici di famiglia, l’emergenza si aggrava: i pediatri «salvi» grazie alla denatalità - Nonostante il nuovo accordo collettivo nazionale abbia introdotto, anche in previsione dell’entrata in vigore delle Case della Comunità entro giugno 2026, il «ruolo unico di assistenza primaria» (non ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it