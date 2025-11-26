Elton John sente regolarmente Paul McCartney Mick Jagger e Keith Richards e noi siamo invidiosi

Intervistato da Variety, Elton John ha parlato a lungo della sua raccolta fondi per l’ HIVAIDS, del suo amore per Chappell Roan, dei suoi problemi di salute, del futuro e anche di vecchi amici. Il tour d’addio della popstar, Farewell Yellow Brick Road, si è concluso nel 2023 quasi cinque anni dopo il lancio Oggi, il cantante si concede ancora qualche spettacolo occasionale, tra cui il suo recente ruolo da headliner a Singapore per il Gran Premio di F1, e speciali televisivi, tra cui An Evening With Elton John and Brandi Carlile, prodotto da Fulwell Entertainment e girato a marzo al London Palladium per promuovere il loro album congiunto Who Believes in Angels. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elton John sente regolarmente Paul McCartney, Mick Jagger e Keith Richards (e noi siamo invidiosi)

