Elodie tensione al concerto | toglie bruscamente il cellulare ad un fan ma era un giornalista
Elodie è una delle protagoniste assolute della scena musicale italiana e solitamente non sbaglia un colpo: icona pop, regina di stile e voce tra le più amate, riesce sempre a far parlare di sé, che sia per le sue canzoni, per i suoi look o per la storia d’amore con Andrea Iannone. Impegnata in un tour che la sta portando a toccare diverse tappe lungo lo stivale, la cantante ha attirato su di sè l’attenzione del web per un motivo inaspettato: durante uno degli ultimi concerti, tenutosi a Messina, si è resa protagonista di un gesto improvviso, ovvero un telefono tolto bruscamente ad un fan. L’accaduto è subito stato immortalato in un video diventato immediatamente virale: da serata di musica a caso social il passo è breve e così, in queste ore, non si fa che parlare dell’accaduto soprattutto perché, come si vocifera, il “fan” non sarebbe un ammiratore qualunque. 🔗 Leggi su Dilei.it
