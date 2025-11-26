Elodie ripresa da troppo vicino s' infuria Ma era un giornalista | Ero lì per lavorare ecco il video incriminato

“Sono stato additato, e non solo dai social, come un fan troppo invadente, invece ero entrato da fotoreporter accreditato per MessinaToday”. Parla così Antonio Caffo, giornalista della testata siciliana, che nella serata di lunedì si è visto strappare dalle mani il telefono dalla cantante Elodie. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Elodie, ripresa da troppo vicino, s'infuria. Ma era un giornalista: "Ero lì per lavorare, ecco il video incriminato"

Contenuti che potrebbero interessarti

Durante il concerto di ieri sera a Messina, Elodie ha vissuto uno spiacevole episodio con uno spettatore in prima fila. L’uomo, in modo invadente, ha iniziato a riprenderla da distanza estremamente ravvicinata; la cantante ha reagito allontanandolo, scostando - facebook.com Vai su Facebook

Elodie e Annalisa insieme cantano 'L'appuntamento' di #OrnellaVanoni. Il video è virale. Vai su X

Il gesto della cantante è diventato virale scatenando il dibattito sul comportamento da tenere durante i concerti - Poco dopo, durante Guaranà, altro brano celebre di Elodie, la cantante ha anche lanciato un messaggio ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Elodie fa volare il cellulare a un fan troppo invadente: «Te lo spacco». Ma era un giornalista: «Stavo facendo il mio lavoro» - Elodie non le manda certo a dire, e anche sul palco di Messina non si è risparmiata. Si legge su leggo.it

Elodie, due persone la riprendono da troppo vicino mentre balla: la cantante si infuria e reagisce - Durante la tappa del suo tour a Messina, Elodie si è trovata a dover reagire con fermezza quando due uomini, posizionati sotto al palco, l’hanno ripresa allungando troppo il telefono ... Si legge su today.it