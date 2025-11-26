Elodie irritata al concerto sfila il cellulare a un uomo Ma era un giornalista

Infastidita da un cellulare puntato sul viso, la cantante ha perso la pazienza sul palco. Il video è virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elodie irritata al concerto sfila il cellulare a un uomo. Ma era un giornalista

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Continua il tour nei palazzetti di Elodie. Ieri, in occasione della data di Messina, ha rivoluzionato l’hair look. E il risultato è spumeggiante e supersexy - facebook.com Vai su Facebook

Elodie scoppia a piangere durante il concerto a Eboli: "Sto facendo molta fatica" - Dopo il successo del suo primo tour negli stadi, The Stadium Show, la cantante romana ha continuato a regalare grandi ... gazzetta.it scrive

Elodie, lacrime durante il concerto, poi le scuse ai fan: «Fatico a cantare, mi sento in difetto» VIDEO - A metà spettacolo, la cantante ha preso un respiro e ha spiegato direttamente ai fan quanto stava ... ilgazzettino.it scrive

Paura al concerto di Elodie, la cantante costretta a fermare tutto: "Aspetta" - Momenti di paura durante uno degli ultimi concerti di Elodie, attualmente in giro per l'Italia nei palasport. Segnala corrieredellosport.it