Elodie infuriata durante il concerto | strappa il telefono dalle mani di un uomo che la riprende troppo da vicino – Video

Il rispetto dell’artista viene prima di tutto. E lo sa bene Elodie che durante la tappa messinese del suo tour si è trovata faccia a faccia con un uomo, con ogni probabilità un fotografo, un po’ troppo invadente. Durante l’esibizione di Black Nirvana, allestita con le celebri vasche piene d’acqua, Elodie si è accorta che l’uomo, posizionato nell’area pit sotto al palco, si era avvicinato a pochi centimetri da lei e dalle ballerine. Così la cantante ha deciso di intervenire prendendo il telefono e strappandolo dalle mani del presunto fotografo. Un gesto ripetuto poi pochi secondi dopo, non è chiaro se nei confronti della stessa persona o di un’altra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elodie infuriata durante il concerto: strappa il telefono dalle mani di un uomo che la riprende troppo da vicino – Video

