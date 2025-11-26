Elodie fan ‘invadente’ la riprende da vicino | lei si infuria e lo allontana

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Momenti di tensione al concerto di Elodie. La cantante, durante la tappa messinesse del tour che sta portando in giro per l’Italia nei palazzetti, si è trovata a gestire una situazione spiacevole.  In un video condiviso su X, mentre l’artista interpretava il brano ‘Black Nirvana’, mostra due uomini intenti a filmare da distanza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elodie fan 8216invadente8217 riprendeElodie, fan ‘invadente’ la riprende da vicino: lei si infuria e lo allontana - La cantante, durante la tappa messinesse del tour che sta portando in giro per l’Italia nei palazzetti, si è trovata a gestire una situazione s ... Secondo cn24tv.it

elodie fan 8216invadente8217 riprendeElodie a Messina, fan troppo invadente: lei gli fa volare il telefono. Il video impazza - A Elodie l’ironia non manca, e chi segue il suo Elodie Show 2025 lo sa: battute, energia, scenografie mozzafiato e una disponibilità fuori dal comune con il pubblico. Segnala msn.com

elodie fan 8216invadente8217 riprendeElodie allontana due fotografi che si avvicinano troppo al palco, il gesto della cantante durante il concerto - Elodie allontana due fotografi che si avvicinano troppo al palcoscenico per filmarla durante un suo concerto. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Elodie Fan 8216invadente8217 Riprende