Elodie, durante la tappa a Messina del suo attuale tour, si è resa protagonista di un episodio controverso con un uomo – probabilmente un fotografo – intento a riprendere con il proprio smartphone, mentre si trovava in prima fila, la sensuale coreografia di Black Nirvana. elodie non soddisfatta della prima volta, la seconda volta fa anche cadere il telefono del signore per terra ha spaccato mani telefoni tutto pic.twitter.comfnOULlEPDh — Elodie out of context (@elodiecontext) November 25, 2025 Elodie, forse infastidita dall’eccessiva insistenza delle riprese (alcune fonti parlano di una concentrazione particolare, da parte dell’uomo, sul lato B della cantante) ha spinto via con decisione il telefono dello spettatore, facendolo cadere, secondo quanto riportano i presenti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Elodie fa cadere il telefono a uno spettatore a Messina, il video divide il pubblico

