elly non a pezzi dopo le vittorie in campania e in puglia

Ma è vero o è falso che Elly Schlein non vuole più cambiare la legge elettorale? Dalle parti del Nazareno sostengono che sia vero, verissimo. La segretaria del Partito democratico aveva un unico interesse rispetto alla riforma prospettata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E riguardava l’indicazione del premier sulla scheda. Ma adesso sembra che la leader di Fratelli d’Italia non riesca più a imporre la sua linea agli alleati di Forza Italia e Lega e quindi l’interesse della segretaria dem è andato scemando. Dell’attuale legge, invece, sono due i punti che le convergono. Le liste, che vengono fatte dal segretario (in questo caso, segretaria) del partito e che quindi le danno la possibilità di rinnovare quasi del tutto i gruppi parlamentari, mettendo dei fedelissimi, e usando la deroga del terzo mandato solo in casi eccezionali (vedasi Francesco Boccia). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

