Elisa Molinarolo | È una vita che mi sento dire che ho il fisico sbagliato Non bisogna stare zitti

Elisa Molinarolo è stata ospite di OA Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato del sesto posto raggiunto alle Olimpiadi di Parigi 2024 con 4.70, ed ha tracciato un bilancio del 2025, culminato, però, con la mancata qualificazione per la finale mondiale. Il sesto posto raggiunto alle Olimpiadi di Parigi 2024: " Quella finale la portiamo un po' tutti nel cuore, soprattutto perché mai nei miei più grandi sogni avrei pensato di finire un'Olimpiade sesta. Le Olimpiadi di Tokyo per me sono state un po' un regalo, e poi sono entrata, dopo le Olimpiadi di Tokyo, in Fiamme Oro, e quindi sono diventata un'atleta professionista.

