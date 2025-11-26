Elfi Babbo Natale a 16 metri di altezza streetfood | il Natale al parco Avventura di Ameno
La magia del Natale torna nella Valle dell’Agogna: domenica 30 novembre 2025, dalle 10 alle 18, l’Adventure Park Le Pigne in località MonteOro ad Ameno ospita la settima edizione del Mercatino di Natale. Il parco si trasformerà in un accogliente villaggio natalizio immerso nel bosco, con numerose. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Christmas Town. . Le Parate di Christmas Town stanno per tornare! Babbo Natale, il Grinch, elfi, musica e coreografie che trasformano ogni angolo del villaggio in uno spettacolo. Acquista i biglietti su www.ciaotickets.com/it/biglietti/christmas-town-la-citta- - facebook.com Vai su Facebook
Elfi, Babbo Natale a 16 metri di altezza, streetfood: il Natale al parco Avventura di Ameno - La magia del Natale torna nella Valle dell’Agogna: domenica 30 novembre 2025, dalle 10 alle 18, l’Adventure Park Le Pigne in località MonteOro ad Ameno ospita la settima edizione del Mercatino di Nata ... Come scrive novaratoday.it
Spettacoli di danza e di magia, villaggi degli elfi: il Natale incantato dei parchi divertimenti - Da Leolandia a Gardaland fino a MagicLand e Acquaworld, fiocchi di neve giganti, luci ed effetti speciali regalano il sogno di un mondo fantastico ... Segnala repubblica.it
Elf on the Shelf, l'elfo birbante di Babbo Natale. Idee di scherzi facili e veloci - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elf on the Shelf, l'elfo birbante di Babbo Natale. Scrive tg24.sky.it