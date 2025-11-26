Elezioni regionali Vignola | Dopo 15 anni la provincia di Caserta torna a esprimere un consigliere socialista

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coordinatore provinciale del Partito Socialista Italiano di Caserta, Romolo Vignola, annuncia con profonda soddisfazione l’eccezionale risultato conseguito dal Psi alle elezioni regionali della Campania del 23-24 novembre 2025. Un risultato che segna un passaggio storico: dopo 15 anni, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it



