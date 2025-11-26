Elezioni regionali gli auguri di ANPCI Campania al presidente Fico

Tempo di lettura: 2 minuti La delegazione della Campania dell’ANPCI (l’Associazione Nazionale che rappresenta i Comuni fino a 5mila abitanti) esprime i più vivi complimenti ed i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente eletto della Regione Campania Roberto Fico e a tutti i consiglieri regionali eletti nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento. “Il nostro auspicio – afferma il presidente ANPCI Campania Zaccaria Spina – è che si attui da subito quanto auspicato nella piattaforma di proposte condivisa con il direttivo regionale e consegnata ai candidati presidenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni regionali, gli auguri di ANPCI Campania al presidente Fico

