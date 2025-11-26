Elezioni Regionali Campania 2025 a Napoli: gli eletti e come sono cambiati i consensi rispetto al 2020. Le elezioni regionali del 2025 nella provincia di Napoli hanno segnato una svolta storica, con la netta affermazione di Roberto Fico e una ridefinizione degli equilibri tra i principali partiti. Ma il dato che più colpisce è quello dell’astensionismo: rispetto al 2020, la partecipazione alle urne è calata sensibilmente, con circa 1.063.947 voti validi contro i 1.297.744 del 2020. Un segnale di disaffezione che attraversa tutte le forze politiche. I risultati dei candidati presidente. Roberto Fico conquista la presidenza con un risultato travolgente: 692. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Elezioni Regionali Campania 2025: ecco i numeri della circoscrizione Napoli