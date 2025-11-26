Elezioni regionali astensionismo e carenza di classe dirigente

La vittoria per 3 a 0 dell’astensionismo all’ultima tornata delle elezioni regionali dimostra inequivocabilmente che c’è un crollo indiscriminato e generalizzato del voto di opinione. La famosa fetta di indecisi, quella a cui tutti i partiti puntano e che a quanto pare ormai ammonta a quasi il 60% degli elettori, è rimasta tale. Indecisa. O . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Elezioni regionali, astensionismo e carenza di classe dirigente

