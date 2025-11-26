Elezioni regionali astensionismo e carenza di classe dirigente

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria per 3 a 0 dell’astensionismo all’ultima tornata delle elezioni regionali dimostra inequivocabilmente che c’è un crollo indiscriminato e generalizzato del voto di opinione. La famosa fetta di indecisi, quella a cui tutti i partiti puntano e che a quanto pare ormai ammonta a quasi il 60% degli elettori, è rimasta tale. Indecisa. O . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

elezioni regionali astensionismo e carenza di classe dirigente

© Lidentita.it - Elezioni regionali, astensionismo e carenza di classe dirigente

Altre letture consigliate

elezioni regionali astensionismo carenzaElezioni Regionali d'Autunno: L'Astensionismo Dominante e la Ridefinizione degli Equilibri Politici - Le elezioni regionali autunnali hanno delineato un quadro politico complesso, segnato da un sostanziale pareggio tra le principali coalizioni e, ... Scrive dailyexpress.it

elezioni regionali astensionismo carenzaRegionali, tra astensionismo e vittorie a valanga - Sta di fatto che entra mbi gli schieramenti in campo mostrano soddisfazione per il sostanziale pareggio, non conteggiando la Valle d’Aosta per la sua particolarità, tra le regioni che sono andate al ... cittanuova.it scrive

elezioni regionali astensionismo carenzaElezioni regionali, astensionismo e un nuovo flop della politica - La tornata elettorale in Veneto, Campania e Puglia mostra una democrazia svuotata: non governi migliori, ma minoranze organizzate che vincono nell’indifferenza di un elettorato ormai estraneo alla pol ... Lo riporta italiani.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Astensionismo Carenza