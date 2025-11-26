Elezioni in Veneto | preferenze debutti e gratitudine dei candidati al consiglio

Veronasera.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I seggi sono chiusi, i numeri sono ormai definitivi e Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione Veneto. Ma oltre al risultato del governatore, le elezioni dei giorni scorsi hanno rinnovato anche il consiglio regionale. E la provincia di Verona manderà a Venezia una squadra rinnovata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elezioni veneto preferenze debuttiElezioni in Veneto: preferenze, debutti e gratitudine dei candidati al consiglio - Le reazioni dei protagonisti veronesi dopo un voto che ha stabilito chi entra in consiglio e chi resta fuori ... Lo riporta veronasera.it

Eletti Lega Veneto, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Stefani - Eletti Lega Veneto, risultati e nomi consiglieri regionali 2025: ecco voti e preferenze dopo le elezioni di ieri: chi entra in Consiglio? Segnala ilsussidiario.net

Eletti Pd Veneto, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Manildo - Eletti PD in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Giovanni Manildo e risultati del 2020 ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Veneto Preferenze Debutti