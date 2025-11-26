Elezioni in Veneto | preferenze debutti e gratitudine dei candidati al consiglio
I seggi sono chiusi, i numeri sono ormai definitivi e Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione Veneto. Ma oltre al risultato del governatore, le elezioni dei giorni scorsi hanno rinnovato anche il consiglio regionale. E la provincia di Verona manderà a Venezia una squadra rinnovata. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La composizione del nuovo Consiglio Regionale del Veneto dopo le elezioni 2025: i rapporti di forza tra i partiti e tutte le novità politiche - facebook.com Vai su Facebook
REGIONALI, ECCO CHI VINCE DAVVERO. PURTROPPO I risultati delle tre elezioni #regionali in #Veneto, #Campania e #Puglia non riservano sorprese: hanno vinto i candidati favoriti. Ma il dato più significativo riguarda, una volta di più, l’affluenza alle urn Vai su X
Elezioni in Veneto: preferenze, debutti e gratitudine dei candidati al consiglio - Le reazioni dei protagonisti veronesi dopo un voto che ha stabilito chi entra in consiglio e chi resta fuori ... Lo riporta veronasera.it
Eletti Lega Veneto, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Stefani - Eletti Lega Veneto, risultati e nomi consiglieri regionali 2025: ecco voti e preferenze dopo le elezioni di ieri: chi entra in Consiglio? Segnala ilsussidiario.net
Eletti Pd Veneto, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Manildo - Eletti PD in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Giovanni Manildo e risultati del 2020 ... ilsussidiario.net scrive