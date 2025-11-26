Elezioni hanno vinto tutti

Firenze, 26 novembre 2025 – Insomma, il Pd ha già vinto le elezioni. O quasi. Almeno a sentire Elly Schlein. Ma è davvero così? Nel Campo Largo è scattato il momento dell’euforia: la vittoria alle Regionali in Campania e Puglia è stata subito trasformata in un presagio di future riconquiste. Eppure servirebbe un po’ di prudenza (il che vale anche per la coalizione che governa Palazzo Chigi, certo). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni, hanno vinto tutti

