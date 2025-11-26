Elezioni del Consorzio di bonifica polemica sulla partecipazione Ancisi | Assicurare voto a tutti i consorziati
Tra il 3 e 6 dicembre si svolgeranno le elezioni per rinnovare il consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna in funzione del quinquennio 2026-2030. Su questo si esprime Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.
Elezioni del Consorzio di Bonifica, Ancisi (LpRa): «Voto in sordina e poca democrazia» - Tra il 3 e il 6 dicembre 2025 si terranno le elezioni per rinnovare il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Romagna, ma secondo il consigliere comunale Alvaro Ancisi (Lista per ... Da ravennawebtv.it
Elezioni Consorzio di Bonifica della Romagna per il rinnovo degli organi amministrativi per il quinquennio 2026-2030 - Le operazioni elettorali di cui sopra avranno luogo dalle ore 09,30 alle ore 16,30 presso le sedi sottoindicate, nelle seguenti giornate ... Scrive msn.com
"Caro Sodini, lo sanno anche i merli. Contro le alluvioni si può intervenire" - Le dichiarazioni del presidente del Consorzio di bonifica, Dino Sodini, hanno acceso la polemica in tutta la provincia. Da msn.com