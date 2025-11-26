Elettrificazione della mobilità | una leva per industria e Paese

Nell’ultima puntata di Automotive Forum LIVE il tema è stato letto come un cambiamento di sistema che unisce sostenibilità, competitività industriale e innovazione tecnologica. Dal confronto tra istituzioni e imprese è emersa una direzione comune: l’elettrico non è più un “segmento sperimentale”. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Elettrificazione della mobilità: una leva per industria e Paese

