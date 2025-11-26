Josep Martinez è andato a Valencia nella pausa del campionato, è tornato a casa sua. Aveva bisogno della famiglia, degli amici più stretti, per superare una sorta di lutto di sponda: è passato ormai un mese da quando il secondo portiere dell’Inter ha investito con il suo suv Paolo Saibene, un ottantenne che gli ha (così pare dalle indagini in corso) tagliato la strada con la sua sedia a rotelle elettrica. Il portiere non è riuscito a evitare l’impatto e l’anziano è morto sul colpo. Ci sono diversi testimoni e non dovrebbe avere ripercussioni dal punto di vista legale. Ma “anche se hai la coscienza pulita, questa è una cosa che non puoi dimenticare”, dicono fonti vicine al ragazzo a El Mundo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

El Mundo e il "lutto" dell'interista Martinez dopo aver investito un uomo in carrozzella: "non si dimentica"