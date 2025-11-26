Eintracht Francoforte-Atalanta oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Torna in campo oggi 26 novembre l’Atalanta nella Champions League 20252026. I bergamaschi vanno in trasferta sul campo dell’Eintracht, a Francoforte, per un match fondamentale per il cammino europeo degli uomini di Palladino. I tedeschi sono con l’acqua alla gola, avendo raccolto appena 4 punti in quattro partite, contro i 7 dell’Atalanta. Palladino è chiamato a riscattare immediatamente l’amaro debutto sulla panchina nerazzurra, dove ha da poco sostituito Juric, cominciando però con una sconfitta al Maradona contro il Napoli. Eintracht Francoforte-Atalanta: le probabili formazioni. Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Laon, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #EintrachtFrancoforte- #Atalanta Vai su X
CHAMPIONS LEAGUE – 26 NOVEMBRE 2025, ORE 21:00 Eintracht Francoforte vs Atalanta Una notte europea da vivere col cuore in gola. La Dea è pronta a scendere in campo per continuare a sognare, con il nuovo mister Palladino alla guida! Fo - facebook.com Vai su Facebook
Eintracht Francoforte-Atalanta oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - I bergamaschi vanno in trasferta sul campo dell'Eintracht, a Francoforte, per un ... Segnala lapresse.it
Probabili formazioni Eintracht Atalanta/ Quote: Lookman con CDK? (Champions League, 26 novembre 2025) - Probabili formazioni Eintracht Atalanta, oggi 26 novembre 2025, quote e ultime notizie sulle scelte per Toppmöller e Palladino in Champions League. Come scrive ilsussidiario.net
Chi l’azzecca? Il toto formazione dei nerazzurri contro l’Eintracht Francoforte - Con quale formazione l’Atalanta affronterà, questa sera, l’Eintracht Francoforte nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League? calcioatalanta.it scrive