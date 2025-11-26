Torna in campo oggi 26 novembre l’Atalanta nella Champions League 20252026. I bergamaschi vanno in trasferta sul campo dell’Eintracht, a Francoforte, per un match fondamentale per il cammino europeo degli uomini di Palladino. I tedeschi sono con l’acqua alla gola, avendo raccolto appena 4 punti in quattro partite, contro i 7 dell’Atalanta. Palladino è chiamato a riscattare immediatamente l’amaro debutto sulla panchina nerazzurra, dove ha da poco sostituito Juric, cominciando però con una sconfitta al Maradona contro il Napoli. Eintracht Francoforte-Atalanta: le probabili formazioni. Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Laon, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eintracht Francoforte-Atalanta oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming