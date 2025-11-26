Eintracht Francoforte Atalanta Andy Moeller ricorda | Potevo andare alla Dea ma la Juve era un sogno Si sono comportati da signori Oggi l’Atalanta deve fare attenzione a lui!
Eintracht Francoforte Atalanta, Andy Moeller ricorda il suo passato e quel possibile trasferimento a Bergamo in vista della sfida di questa sera Campione del mondo con la Germania a Italia ’90, Andy Moeller è noto in Italia per avere giocato nella Juventus negli anni successivi. Ha militato anche nell’Eintracht Francoforte, che oggi affronta l’Atalanta in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #EintrachtFrancoforte- #Atalanta Vai su X
CHAMPIONS LEAGUE – 26 NOVEMBRE 2025, ORE 21:00 Eintracht Francoforte vs Atalanta Una notte europea da vivere col cuore in gola. La Dea è pronta a scendere in campo per continuare a sognare, con il nuovo mister Palladino alla guida! Fo - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta a Francoforte per blindare la qualificazione in Europa - Francoforte diventa oggi crocevia fondamentale per l’ Atalanta nella corsa alla qualificazione ai playoff di Champions League. Si legge su calcioatalanta.it
Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League della squadra di Palladino: le possibili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it scrive
Pagina 2 | Dove vedere Eintracht Francoforte-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League della squadra di Palladino: le possibili scelte dei due allenatori ... Si legge su corrieredellosport.it