Eintracht-Atalanta le formazioni ufficiali | nessuna sorpresa per Palladino Scamacca torna titolare

Eintracht-Atalanta, le formazioni ufficiali. Eintracht (4-3-3): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Dahoud, Götze; Doan, Burkardt, Knauff. All. Toppmöller A disp. Kaua Santos, Grahl, Kristensen, Amenda, Buta, Chandler, Skhiri, Højlund, Dills, Bahoya, Wahi, Batshuayi. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Palladino A disp. Sportiello, Ahanor, Kolasinac, Zalewski, Bernasconi, Pasalic, Musah, Brescianini, Samardzic, Kamaldeen, Maldini, Krstovic. Arbitro: Kavanagh (Inghilterra) Francoforte (Germania). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

