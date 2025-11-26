Efficientamento energetico | dalla Regione oltre 28 milioni ai Comuni siciliani
Nuovi fondi per interventi e manutenzioni straordinarie. La Regione Siciliana stanzierà più di 28 milioni di euro in contributi a fondo perduto nel prossimo biennio, destinati ai Comuni dell'Isola per sostenere interventi infrastrutturali e opere di manutenzione straordinaria orientati all' efficientamento energetico. Le risorse saranno assegnate tramite un avviso dell'assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, intitolato "Progetti di valore: investimenti per la crescita sostenibile", approvato oggi dalla giunta regionale. Obiettivi e strategia della misura.
