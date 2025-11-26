Efficientamento energetico dalla Regione 28 milioni di euro in due anni ai Comuni
Contributi a fondo perduto per più di 28 milioni di euro saranno destinati dalla Regione, nel prossimo biennio, ai Comuni della Sicilia per finanziare interventi infrastrutturali e opere di manutenzione straordinaria finalizzati all’efficientamento energetico. I fondi saranno assegnati attraverso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
