Efficientamento energetico dalla Regione 28 milioni di euro in due anni ai Comuni

Contributi a fondo perduto per più di 28 milioni di euro saranno destinati dalla Regione, nel prossimo biennio, ai Comuni della Sicilia per finanziare interventi infrastrutturali e opere di manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico.

Efficientamento energetico, dalla Regione 28 milioni ai Comuni tra il 2026 e il 2027 - Via libera all’avviso "Progetti di valore": contributi a fondo perduto per lavori di ammodernamento e manutenzioni straordinarie ... agrigentonotizie.it scrive

efficientamento energetico regione 28Efficientamento energetico, stanziati 28 milioni di euro in due anni. Colianni: “Una misura prioritaria del governo Schifani” - I contributi a fondo perduto saranno destinati dalla Regione, nel prossimo biennio, ai Comuni siciliani per finanziare interventi infrastrutturali e opere di manutenzione straordinaria finalizzati all ... Lo riporta ilsicilia.it

