Efficientamento energetico dalla Regione 28 milioni ai Comuni tra il 2026 e il 2027
La Regione Siciliana mette a disposizione oltre 28 milioni di euro per sostenere gli interventi di efficientamento energetico nei Comuni dell’Isola. La misura, inserita nell’avviso Progetti di valore dell’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, ha ottenuto il via libera della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
