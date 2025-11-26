editoria cerno direttore a il giornale e capezzone a il tempo

Cambio ai vertici dei quotidiani del Gruppo Editoria Italia. Il presidente di Editoria Italia, Giampaolo Angelucci, annuncia in una nota “un importante avvicendamento alla guida dei quotidiani del gruppo”. Cerno a Il Giornale. “Tommaso Cerno dal 1° dicembre sarà il nuovo direttore responsabile de Il Giornale, mentre Daniele Capezzone assumerà la direzione de Il Tempo”. Classe 1975, giornalista e scrittore, Cerno ha diretto negli ultimi due anni Il Tempo, rilanciandone l’identità e rafforzandone il profilo nel panorama dell’informazione nazionale. Autore di saggi e romanzi, oltre che di documentari televisivi sulla storia italiana del ‘900, è una voce autonoma e riconosciuta del giornalismo italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

