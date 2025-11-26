Siamo quasi all’ultimo chilometro. Entro fine marzo le strutture sanitarie in costruzione in Mugello, finanziate con fondi Pnrr dovranno essere ultimate. I cantieri sono aperti in tre comuni, Borgo San Lorenzo, Dicomano e Scarperia e San Piero, e il finanziamento complessivo è ragguardevole, circa 11 milioni di euro. Altre due strutture invece sono al nastro di partenza, la Casa di Comunità di Marradi e quella di Palazzuolo sul Senio. Qualche ritardo si registra per i lavori a Dicomano, dove si sta costruendo un nuovo edificio in via Buonamici che ospiterà la Casa della Comunità, quattro piani fuori terra, con una superficie totale lorda di 700 mq, costo 2 milioni e 550 mila euro: "Inizialmente – spiega Francesco Salmoiraghi (nella foto), direttore investimenti territorio Firenze dell’Azienda USL Toscana centro – l’intervento doveva concludersi a settembre, ma sono insorte criticità o necessità di inserire migliorie che purtroppo portano a una traslazione dei tempi: problemi di subappalti, reperimento di forza lavoro e materiali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia sanitaria alla stretta finale. Obiettivo: inaugurare a marzo