Ecobonus frode da 1,7 miliardi | 11 arresti ad Avellino

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano illegittimamente generato  crediti d’imposta per 1,7 miliardi di euro  attraverso  lavori di efficientamento energetico mai eseguiti o eseguiti su immobili mai accatastati:  è quanto hanno scoperto i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e la  Guardia di Finanza di Avellino  che oggi, al termine di indagini coordinate dalla Procura irpina (pm Luigi Iglio), hanno notificato 14 misure cautelari emesse dal gip. Per quattro indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere; per sette, gli arresti domiciliari; e per altri tre, rispettivamente, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di dimora e la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per un anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

