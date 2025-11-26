Eco Sanfra | la terza edizione sarà dedicata a Madre Terra

Dopo aver dedicato la prima edizione a “Sorella Acqua” e la seconda a “Fratello Sole”, il festival umbro Eco Sanfra si prepara alla sua terza edizione, in programma dal 24 al 26 settembre 2026, che avrà come tema centrale “Madre Terra”, declinato nei tre assi tematici: Universo, Umanità e Suolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it