Eco Sanfra | la terza edizione sarà dedicata a Madre Terra
Dopo aver dedicato la prima edizione a “Sorella Acqua” e la seconda a “Fratello Sole”, il festival umbro Eco Sanfra si prepara alla sua terza edizione, in programma dal 24 al 26 settembre 2026, che avrà come tema centrale “Madre Terra”, declinato nei tre assi tematici: Universo, Umanità e Suolo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Eco Sanfra: la terza edizione sarà dedicata a Madre Terra - Dopo aver dedicato la prima edizione a “Sorella Acqua” e la seconda a “Fratello Sole”, il festival umbro Eco Sanfra si prepara alla sua terza edizione, in programma dal 24 al 26 settembre 2026, che ... Da perugiatoday.it
Torna Eco SanFra, il festival dedicato alla sostenibilità che si ispira al Cantico delle Creature di San Francesco - Il neuroscienziato Stefano Mancuso, l’esperto del suolo Paolo Pileri, ma anche la consulente diplomatica per lo studio dei migranti climatici Angelica De Vito e Isabella Dalla Ragione, presidente ... Scrive huffingtonpost.it
A Perugia torna il festival Eco Sanfra. Temi centrali: sostenibilità economica e transizione energetica - Dal 25 al 27 settembre torna Eco SanFra, il festival dedicato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale a San Francesco al Prato di Perugia. Si legge su ilmessaggero.it