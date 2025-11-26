Ecco un altro passo verso il pensiero unico Diranno sì pure alla poligamia?

È l’Europa che non ci piace quella che si è manifestata alla Corte di giustizia continentale. Nel rispondere a una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale a proposito del caso, risalente al 2018, di due gay polacchi che avevano contratto matrimonio in Germania, gli alti giudici hanno stabilito che «uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno». Si tratta di una decisione sbagliata nel metodo e nel merito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

