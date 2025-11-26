Ecco l' albero di Natale nel cuore della città

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca ormai un mese al Natale e il cuore di Padova si appresta ad illuminarsi di mille colori per accogliere in festa migliaia di cittadini e turisti. Oggi 26 novembre, vigili del fuoco al lavoro in piazza del Santo per innalzare l'abete bianco, di ben 13 metri di altezza, donato dalla comunità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

albero natale cuore citt224Ecco l'albero di Natale nel cuore della città - Oggi 26 novembre i vigili del fuoco hanno provveduto a posizionare l'enorme abete. Segnala padovaoggi.it

albero natale cuore citt224Natale al Renaissance: presentato #ALBERO, l’albero d’artista di #CUOREDINAPOLI - Il Natale al Renaissance inizia con #ALBERO, l'albero di Natale che sincronizza duecento cuori luminosi in un unico battito simbolico. Da eroicafenice.com

albero natale cuore citt224A Milano l’albero di Natale è già in Duomo: quando ci sarà la grande accensione - L'albero di Natale in Duomo a Milano per questo 2025 è già stato montato, ma quando verrà acceso? Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Albero Natale Cuore Citt224