Ecco il Repair Cafè | abiti biciclette e mobili Nuova vita a Ca’ Vaina

Imola, 26 novembre 2025 – Un padiglione piccolo, ma con un grande messaggio: riparare è possibile, utile e perfino bello. Con questo spirito venerdì alle 18.30 aprirà a Ca’ Vaina il ‘Repair Cafè’, un nuovo spazio dedicato al riuso e alla cura degli oggetti di tutti i giorni. Un luogo che punta a diventare punto di riferimento cittadino per chi vuole imparare a rimettere in sesto vestiti, biciclette, mobili e piccoli manufatti. Progetto promosso dal Comune in collaborazione con Last Minute Market. Il progetto è promosso dal Comune in collaborazione con Last Minute Market e finanziato grazie a 50mila euro del bando Atersir della Regione, nell’ambito dei progetti sperimentali per la riduzione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

