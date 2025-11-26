Eboli la Comunità Emmanuel ospita la Festa dell’Associazionismo
La sede della Comunità Emmanuel, situata in contrada Monte di Eboli, ospiterà venerdì 28 novembre alle ore 11 la “Festa dell’Associazionismo”. L’evento, promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia nell’ambito dell’iniziativa “AssociazioniXIdee”, rappresenta un’importante occasione per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuovo episodio di criminalità nel rione Epitaffio di Eboli, dove si registra il secondo furto in cinque giorni. Questa volta i ladri hanno colpito l’abitazione di un avvocato nelle palazzine ex Iacp Futura in via Giovanni Perrotta, agendo nel tardo pomeriggio quando - facebook.com Vai su Facebook