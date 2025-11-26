EA FC 26 Black Friday Promo Svelati I Contenuti Dell’Evento

Il Black Friday di EA FC 26 è stato annunciato. Una delle promo più attese della popolare modalità Ultimate Team porterà interessanti novità a partire dalla giornata di venerdi 28 novembre. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Black Friday: Thunderstruck torna con un’esplosione, illuminando Football Ultimate Team con numerosi eventi live lampo e oggetti giocatore dinamici che ricevono potenziamenti legati alle prestazioni fornite dai giocatori reali sul campo. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

