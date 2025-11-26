EA FC 26 Best Of TOTW Black Friday Elenco Carte Migliori Inserite Nelle Squadre Della Settimana
Il Team Best Of TOTW per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della promo dedicata al Black Friday sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 26 novembre. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Haaland, Vinicius Jr., Harry Kane e Mohamed Salah sono alcuni dei giocatori che sono stati inseriti nel Best Of TOTW per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Black Friday è in arrivo venerdì con la promo Thunderstruck, ma il pre-Black Friday partirà già da questa sera con le prime SCR a tema e il rilascio di un nuovo Campagna Misto (player pick) e l'arrivo del Best of TOTW! Domani sarà la volta del rilascio del Be - facebook.com Vai su Facebook
Berardi show e goal vittoria di Touré. Posto d'obbligo nel #TOTW di questa settimana! @EASPORTSFC @easportsfcit Vai su X
EA FC 26: movimento dei portieri ridimensionato, difesa AI rivista e grandi novità in arrivo a dicembre - EA ha infatti specificato che i sondaggi pubblici vengono utilizzati soltanto come “pulse check” indicatori del sentiment generale mentre le decisioni finali derivano da trend più ampi e consolidati. Da stadiosport.it
All EA FC 26 FC Pro Live players - EA Sports has released the EA FC 26 FC Pro Live players in Ultimate Team, with the likes of Federico Chiesa and Sandro Tonali headlining the roster. sportskeeda.com scrive
The 15 Best Strikers in EA FC 26 - Rating: 85 At 37, Karim Benzema remains a valuable striker in EA FC 26. Scrive msn.com